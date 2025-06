S.A. 14:05 Estate 2025: cala l´offerta negli scali sardi ma tariffe stabili Luci e ombre dall’analisi dell’offerta aeroportuale della Sardegna: combinazioni in calo ma tariffe stabili: E´ quanto emerge dal report della Cna



CAGLIARI - Chi vorrà raggiungere la Sardegna dai principali aeroporti del centro Europa nel periodo di Ferragosto avrà meno opzioni rispetto alla scorsa estate. Dunque, rispetto alle principali regioni turisticamente rivali (Baleari, Croazia, Creta, Cipro, Corsica, Sicilia e Algarve), la Sardegna è quella che, dopo la regione portoghese dell'Algarve, ha peggiorato più marcatamente l'offerta aeroportuale rispetto al 2024. L'intensità del calo che ha riguardato i tre aeroporti sardi è rilevante (-14%, contro una media generale del +0,7%). La Sardegna ha quindi perso una posizione nella classifica delle destinazioni più convenienti, ora quarta è dietro Baleari, Algarve e Sicilia (era terza l'anno passato dietro alle isole spagnole e alla Croazia). E' quanto emerge dal report della Cna.



«Rispetto all’anno passato i turisti che vorranno raggiungere la Sardegna nel periodo di ferragosto – dichiarano Luigi Tomasi e Francesco avranno a disposizione un numero inferiore di opzioni di scelta. A conti fatti, le compagnie aeree hanno ridotto i livelli di operatività, riducendo l’offerta, ma aumentando la disponibilità di voli diretti, la quale, tuttavia rimane contenuta. Proprio i collegamenti diretti nel confronto con le altre destinazioni mediterranee – soprattutto Creta, Croazia Adriatica e le inarrivabili Baleari – rimangono uno dei punti dolenti dell’offerta aeroportuale della Sardegna, configurandosi come elemento strategico su cui lavorare per migliorare la competitività dell’isola come meta turistica internazionale. Luci e ombre – concludono i vertici CNA emergono anche dall’analisi delle tariffe; quest’anno con la stabilizzazione dei costi (carburanti e servizi aeroportuali) le compagnie hanno mantenuto il livello di prezzo del 2024, ma il costo per raggiungere la regione è oggi superiore di oltre il 40% a quello che si registrava nel 2019».



Nel 2025, in un contesto generalizzato di leggera crescita del numero di voli (+0,7% nella media generale), la Sardegna ha subito un calo significativo dell'offerta. Rispetto al 2024 il numero di combinazioni disponibili per raggiungere uno dei tre aeroporti dell'isola, ottenuto totalizzando il numero di offerte messe a disposizione dai principali vettori europei (considerando anche le soluzioni con scalo intermedio ma con partenza e arrivo in giornata), si è contratto del -14%. A titolo di paragone, per le Baleari il calo misurato è stato del 8,6%, -3,5% per la Croazia, -2,5% per la Sicilia, mentre Creta, Cipro e Corsica hanno registrato aumenti superiori al 15%. Note positive continuano ad arrivare dal tempo medio di viaggio: per raggiungere Alghero, Cagliari o Olbia, infatti, il tempo medio di viaggio nel 2025 si è attestato a circa 4,7 ore, una durata che è seconda solo a quella delle Baleari.