Condividi | Red 18:11 Assoluzione con formula piena dall´accusa di riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra per l´ex europarlamentare. Assoluzione anche per l´ex sindaco di Sestu Luciano Taccori, per l´ex consigliere comunale Paolo Cau e per gli altri imputati Riciclaggio: assolto Salvatore Cicu



CAGLIARI - Assoluzione con formula piena dall'accusa di riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra per l'ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu. Assoluzione anche per due compagni di partito, l'ex sindaco di Sestu Luciano Taccori e l'ex consigliere comunale Paolo Cau, e per gli altri imputati.



Questa la sentenza emessa oggi pomeriggio (martedì), dalla corte del Tribunale di Cagliari. Dopo quasi sette ore di camera di consiglio, il verdetto assolutorio è stato letto dalla presidente del collegio Tiziana Marogna.



L'inchiesta era stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. La Dda aveva puntato l'obbiettivo sulla vendita di un terreno nel territorio comunale di Villasimius, su cui poi era sorto un villaggio turistico.



