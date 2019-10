Condividi | Red 12:19 La consegna dei premi con la medaglia d´oro, ma anche la premiazione delle referenze che si sono aggiudicate un argento o un bronzo, avverrà durante la B’Week, l´evento che si terrà da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre Premiazioni B´Nu: appuntamento a Nuoro



NUORO - Valorizzare il territorio, spingere i produttori ad alzare l'asticella della qualità, raccontare di abbinamenti enogastronomici, di vitigni e di viticoltori. Sono le mission di un concorso enologico che si rispetti in una Nazione altamente vocata come l’Italia. E sono le mission di B’Nu, concorso enologico nazionale organizzato dalla Camera di commercio di Nuoro, le cui finali si sono tenute a luglio ad Orosei. Un percorso lungo un anno per raccogliere e raccontare non solo la Sardegna. ma tutta l'Italia, che sta per giungere a termine, portando con se tutta l'energia, l'aspettativa e le emozioni naturali e dovute in un'occasione di tale importanza.



I numeri del concorso sono importanti e raccontano la volontà e la capacità di riunire le eccellenze vitivinicole italiane in una competizione trasversale per tipologia, territorio, capacità di espressione a tavola e nel bicchiere. Circa 300 le etichette presentate, divise tra un 60percento di rossi e 40percento di bianchi; una batteria di notevole ampiezza e prestigio, che è stata degustata da oltre venti commissari, divisi in varie sessioni di assaggio. Un lavoro capillare e rigoroso, che ha portato alla stesura delle graduatorie dei vincitori. 135 le bottiglie arrivate ad essere premiate con una medaglia. Dall'oro al bronzo, i premi di B’Nu raccontano l'Italia del vino, passando per Basilicata, Sardegna, Veneto, Piemonte ed ancora oltre, seguendo un filo rosso, che tiene unite le vigne eccellenti d'Italia.



La consegna dei premi con la medaglia d'oro, ma anche la premiazione delle referenze, che si sono aggiudicate un argento o un bronzo, avverrà durante la B’Week, l'evento che si terrà a Nuoro, da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Prima dell'approdo alla grande festa finale, ci sarà però un altro momento di grande importanza, che vedrà le eccellenze vinicole di B’Nu in un habitat a loro congeniale, ovvero nel perimetro del “Merano wine festival”. Infatti, durante le giornate della più importante manifestazione internazionale di settore, saranno posti in assaggio, all'interno del “Let's talk open space”, tutti i vini che hanno conseguito una medaglia. Commenti NUORO - Valorizzare il territorio, spingere i produttori ad alzare l'asticella della qualità, raccontare di abbinamenti enogastronomici, di vitigni e di viticoltori. Sono le mission di un concorso enologico che si rispetti in una Nazione altamente vocata come l’Italia. E sono le mission di B’Nu, concorso enologico nazionale organizzato dalla Camera di commercio di Nuoro, le cui finali si sono tenute a luglio ad Orosei. Un percorso lungo un anno per raccogliere e raccontare non solo la Sardegna. ma tutta l'Italia, che sta per giungere a termine, portando con se tutta l'energia, l'aspettativa e le emozioni naturali e dovute in un'occasione di tale importanza.I numeri del concorso sono importanti e raccontano la volontà e la capacità di riunire le eccellenze vitivinicole italiane in una competizione trasversale per tipologia, territorio, capacità di espressione a tavola e nel bicchiere. Circa 300 le etichette presentate, divise tra un 60percento di rossi e 40percento di bianchi; una batteria di notevole ampiezza e prestigio, che è stata degustata da oltre venti commissari, divisi in varie sessioni di assaggio. Un lavoro capillare e rigoroso, che ha portato alla stesura delle graduatorie dei vincitori. 135 le bottiglie arrivate ad essere premiate con una medaglia. Dall'oro al bronzo, i premi di B’Nu raccontano l'Italia del vino, passando per Basilicata, Sardegna, Veneto, Piemonte ed ancora oltre, seguendo un filo rosso, che tiene unite le vigne eccellenti d'Italia.La consegna dei premi con la medaglia d'oro, ma anche la premiazione delle referenze, che si sono aggiudicate un argento o un bronzo, avverrà durante la B’Week, l'evento che si terrà a Nuoro, da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Prima dell'approdo alla grande festa finale, ci sarà però un altro momento di grande importanza, che vedrà le eccellenze vinicole di B’Nu in un habitat a loro congeniale, ovvero nel perimetro del “Merano wine festival”. Infatti, durante le giornate della più importante manifestazione internazionale di settore, saranno posti in assaggio, all'interno del “Let's talk open space”, tutti i vini che hanno conseguito una medaglia.