Chiude con successo la Wine Week 2025

S.A. 19:51



ALGHERO - Si è concluso ad Alghero con un grande successo l'atteso Alguer Wine Week 2025, che per cinque intense giornate, dal 2 al 6 luglio, ha trasformato la città in un vibrante epicentro della cultura enologica sarda. L'evento non solo ha celebrato la ricchezza e la diversità dei vini dell'isola, ma ha anche dimostrato il suo straordinario potenziale nel rafforzare e innovare l'intero sistema turistico del territorio. Alghero ha accolto con entusiasmo produttori, esperti, appassionati e semplici curiosi, offrendo una vetrina d'eccezione che ha messo in risalto la qualità e la varietà dell'intera produzione vinicola sarda. Dagli eleganti Vermentini ai robusti Cannonau, dai profumati Cagnulari ai distintivi Monica e Carignano, ogni calice ha raccontato una storia di terroir unico, di passione e di antica tradizione. I percorsi degustativi, le masterclass guidate da sommelier di fama, i workshop tematici e gli incontri diretti con i produttori hanno permesso ai visitatori di immergersi profondamente nel mondo del vino, scoprendo le sfumature di ogni etichetta e apprezzando il lavoro che si cela dietro ogni bottiglia.



"L'Alguer Wine Week si è confermato seppur solo alla seconda edizione, un appuntamento irrinunciabile per la promozione delle nostre eccellenze enologiche e, al contempo, un potente motore per il nostro sistema turistico," dice il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. "Abbiamo visto una sinergia straordinaria tra produttori, operatori dell'accoglienza e l'intera comunità. Questa collaborazione ha creato un'esperienza unica che ha attirato visitatori da ogni dove e ha rafforzato in maniera tangibile l'immagine della Sardegna, e in particolare del Nord Ovest dell'isola, come destinazione enoturistica di prim'ordine. La valorizzazione del vino, patrimonio culturale e economico, si è rivelata la chiave per arricchire l'offerta turistica." Per il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto “aver ospitato le eccellenze enologiche elevandole a strumento di racconto, cultura e attrattività turistica è motivo di grande soddisfazione. Sono convinto che la crescita dell’Alguer Wine Week sia destinata a consolidarsi e a diventare un punto di riferimento stabile nel panorama vitivinicolo sardo”.



Ma l'Alguer Wine Week è stato molto più di una semplice rassegna enologica. È stata una vera e propria festa del territorio, capace di generare un significativo indotto per l'intera filiera turistica anche grazie al supporto del network camerale "Salude&Trigu". L'evento ha saputo integrare perfettamente l'esperienza enogastronomica con l'offerta culturale e paesaggistica di Alghero, spingendo i visitatori a esplorare non solo le cantine ma anche il centro storico, le spiagge e i siti di interesse, promuovendo un turismo esperienziale e di qualità. «Siamo soddisfatti della riuscita della manifestazione – afferma Ornella Piras, assessora alle Attività Produttive del Comune di Alghero – e mi piace sottolineare la sinergia con il nostro distretto rurale, con Olmedo, con le aziende. Sono queste le occasioni che vogliamo rafforzare per raggiungere l'obiettivo della costruzione di altri modelli turistici».



«Come Promocamera, siamo orgogliosi di aver sostenuto un'iniziativa che incarna perfettamente la nostra visione di marketing territoriale. L'Alguer Wine Week non è stato solo un appuntamento per gli addetti ai lavori o per gli appassionati del buon bere; è stato un vero e proprio festival sensoriale e culturale, capace di generare un indotto significativo per tutta la filiera economica locale, dall'ospitalità alla ristorazione, dal commercio all'artigianato. I dati di affluenza e il fermento che si è respirato in città lo testimoniano: eventi come questo attraggono flussi turistici mirati e rafforzano la reputazione della Sardegna come destinazione d'eccellenza».” È il parere di Francesco Carboni, presidente di Promocamera. L'iniziativa ha contribuito a posizionare Alghero non solo come gemma della costa, ma anche come punto di riferimento per il turismo del vino in Sardegna, capace di attrarre un pubblico sempre più attento alla qualità e all'autenticità dei prodotti locali. Il successo di questa edizione pone solide basi per il futuro, delineando un percorso virtuoso in cui il vino e il turismo si rafforzano reciprocamente, a beneficio di tutto il territorio. Per un evento promosso dal sistema camerale del nord Sardegna (Camera di Commercio di Sassari e Promocamera) insieme al Comune di Alghero, Consorzio di tutela vini di Alghero Doc, Distretto rurale Alghero-Olmedo e Fondazione Alghero.