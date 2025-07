S.A. 20:04 Mostra del Pane a Olmedo La mostra sarà inaugurata venerdì 11 luglio alle ore 19,30 e sarà visitabile fino a sabato 12 luglio. Le due giornate saranno arricchite da musica e gruppi di ballo tradizionali



OLMEDO - La Pro Loco Olmedo promuove la 35° Mostra del Pane, che si terrà venerdì 11 e sabato 12 luglio presso la Chiesetta Romanica di Nostra Signora di Talia Olmedo. Nella stessa chiesetta, la Pro Loco Olmedo, da 36 anni, allestisce il Presepe di pane, il quale ogni anno richiama migliaia di visitatori. L'evento, organizzato in occasione della manifestazione "S'Ulumedu in Tradizione", viene promosso dal Comune di Olmedo, Assessorato alle Tradizioni. La Chiesetta Romanica di Olmedo è il luogo perfetto per riscoprire la storia e la cultura del pane nella nostra comunità. All’interno verranno esposti tantissime tipologie di pane tutte lavorate a mano.



La mostra sarà inaugurata venerdì 11 luglio alle ore 19,30 e sarà visitabile fino a sabato 12 luglio. L'evento offrirà l'opportunità di scoprire la tradizione del pane nella cultura locale, con esposizioni di pani artigianali, e dimostrazioni di panificazione e cottura nel forno a legna, il tutto grazie alle donne panificatrici che hanno fatto il corso del pane promosso dal Comune di Olmedo e guidato dalle maestre Maria Talia Tidore e Mariella Pinna. Le due giornate saranno arricchite da musica e gruppi di ballo tradizionali. Per l’occasione, verranno allestiti degli stand con degustazione di piatti tipici