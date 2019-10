Condividi | Cor 11:33 Nella serata di lunedì 28 ottobre, presso la sede del Partito Democratico in via Mazzini, la Conferenza che si era costituita ufficialmente il 24 luglio ha scelto le sue rappresentanti Curreli e Ughi le donne democratiche



SASSARI - Maria Paola Curreli (effettiva) ed Esmeralda Ughi (supplente) sono le portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Sassari. Nella serata di lunedì 28 ottobre, presso la sede del Partito Democratico in via Mazzini, la Conferenza che si era costituita ufficialmente il 24 luglio ha scelto le sue rappresentanti. Maria Paola Curreli è una recente iscritta al PD e con 3406 voti alle scorse elezioni regionali è stata, sebbene non eletta, la donna più votata in Sardegna (ex aequo con Barbara Argiolas).



E’ impegnata nell’associazionismo cittadino, per i diritti e per le politiche di genere. E’ stata dirigente scolastica e sindacale. Esmeralda Ughi è iscritta al Partito Democratico sin dalla sua costituzione, è stata capogruppo PD in Consiglio comunale e Presidente del Consiglio a Sassari. Attivista per i diritti delle donne, è un’insegnante e l’attuale direttrice del MuT-Museo della Tonnara di Stintino. La Conferenza Nazionale Permanente delle Donne Democratiche è un organismo autonomo rispetto al Partito Democratico, aperto alle iscritte ma anche alle elettrici, come previsto dallo Statuto.



La Conferenza si sta organizzando in queste settimane a livello territoriale (comunale, provinciale, regionale) per poi farlo, con una grande assemblea, a livello nazionale. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’esigenza di un’azione di rete con le associazioni e i soggetti che a vario titolo si occupano di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, di diritti, di equità sociale. «I temi della parità di genere riguardano trasversalmente tutte le politiche pubbliche e in quest’ottica vanno affrontati» hanno ricordato le donne presenti. «Tutte coloro – hanno concluso – che si riconoscono nei valori del centrosinistra, nella libertà e autodeterminazione delle donne possono unirsi a noi in questo percorso, le aspettiamo». Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo fedpdsassari@gmail.com o chiamare i numeri 079239183 - 079235205.



