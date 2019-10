Condividi | Cor 14:46 Impressionanti le condizioni in cui versano la stragrande maggioranza delle strade urbane ad Alghero. Buchi, fossi e voragini mettono seriamente a rischio l´incolumità di automobilisti e cittadini. L´Amministrazione corre ai ripari Alghero come Beirut: si asfalta



ALGHERO - «Alghero come Beirut». Il "detto", abbastanza antico nella realtà, suona d'attualità nella Riviera del corallo, dove ormai non si contano più le vie interessate dalle precarie condizioni degli asfalti. Buchi, fossi e voragini mettono seriamente a rischio l'incolumità di automobilisti e cittadini. Una situazione ormai insostenibile e preoccupante: mai, infatti, si era arrivati ad una simile condizione delle strade urbane. Conseguenza di una serie di opere pubbliche contingenti ma sopratutto di ripristini per nulla o mal eseguiti.



In questa situazione l'Amministrazione corre ai ripari e da il via alle operazioni di asfaltatura in città, con un primo intervento di una serie programmata dal Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alle manutenzioni Antonello Peru. In questi giorni l’area dei lavori è concentrata nel viale Primo Maggio, fronte Pineta Maria Pia, dove le radici dei pini hanno reso difficile e pericoloso il transito automobilistico. Si stanno eseguendo, ora che si è attenuato il volume del traffico estivo, le opportune operazioni di livellamento del sottofondo e di ricostruzione del manto stradale, nei tratti in cui le radici hanno formato forti dislivelli, così come nell’area parcheggio limitrofa all’Istituto d’Arte.



A seguire, la bitumatura verrà messa in opera nelle vie cittadine a partire da via Galilei, via La Marmora, via Foradada e altre strade cittadine in corso di programmazione. La serie di interventi, in alcune zone, è subordinata dalla chiusura delle operazioni di posa in opera della rete del gas e degli interventi di Abbanoa di ripristino della rete idrica e fognaria. «Mentre si completa il ciclo di lavori in corso, l'Amministrazione sta lavorando alle procedure di utilizzo di ulteriori fondi disponibili in bilancio in modo da dare continuità alle operazioni nel corso dei prossimi mesi».