S.A. 18:52 Lungo Temo area pedonale per tutta l’estate Divieto di accesso a tutti i veicoli dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, tutti i giorni, dalle ore 11 fino all’1 di notte



BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha deliberato di istituire un’area pedonale nel Lungo Temo Scherer, con divieto di accesso a tutti i veicoli dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, tutti i giorni, dalle ore 11 fino all’1 di notte. Potranno accedere all’area pedonale, in deroga al divieto, i veicoli delle forze di polizia, i mezzi dei servizi di emergenza e soccorso, quelli al servizio di persone con limitate capacità motorie e il Trenino turistico. «Istituendo una zona pedonale sul Lungo Temo Scherer, dove sono state aperte molto attività pubbliche, si vuole creare per i bosani e per i turisti un’area dove passeggiare e vivere la città in sicurezza e serenità, tra l’altro in un punto caratteristico, dal qual si possono ammirare le antiche concerie, valorizzando così un luogo dichiarato Monumento nazionale nel 1989 quale esempio di architettura industriale in Sardegna», spiega l’assessore Marco Naitana.



«Questi interventi fanno parte di una strategia che passo dopo passo la nostra amministrazione sta mettendo in pratica, da una parte per salvaguardare e consolidare il patrimonio storico della città, e dall’altra per favorire contemporaneamente lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio», dichiara il sindaco, Alfonso Marras. La Giunta sta prendendo in considerazione la possibilità di istituire una zona pedonale anche a Bosa Marina; in queste settimane saranno approfonditi studi e valutazioni di fattibilità e poi sarà presa una decisione.