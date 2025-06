S.A. 12:04 125 tra bike e monopattini in sharing ad Alghero Sarà un servizio per la durata di un anno, nel corso del quale l’operatore dovrà garantire una flotta minima composta da almeno 100 monopattini elettrici e 25 biciclette a pedalata assistita (e-bike) per un totale di almeno 125 mezzi. L´avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato nei prossimi giorni,



ALGHERO - Ad Alghero si avvia la sperimentazione della concessione del servizio di mobilità in sharing in modalità "free floating" con bicicletta a pedalata assistita e monopattini elettrici. La Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Mobilità sostenibile Roberto Corbia ha approvato martedì la delibera contenente le linee di indirizzo per l'avviso pubblico per manifestazione di interesse all’individuazione di soggetti interessati a gestire in regime di concessione il servizio. Sarà un servizio per la durata di un anno, nel corso del quale l’operatore dovrà garantire una flotta minima composta da almeno 100 monopattini elettrici e 25 biciclette a pedalata assistita (e-bike) per un totale di almeno 125 mezzi.



«Il servizio di sharing a flusso libero (free floating) si configura quale sistema particolarmente flessibile, intermodale e di notevole interesse per gli utenti, come dimostrato dalla sua diffusione incrementale in molte altre realtà urbane italiane ed estere, simili per caratteristiche anche alla nostra città» spiega l'assessore Roberto Corbia. L'avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato nei prossimi giorni, con l'obiettivo di fare partire il servizio fin dai primi giorni di Luglio fa sapere l'esponente dell'esecutivo.



L’affidamento in via sperimentale della concessione è finalizzato ad acquisire i dati e le informazioni necessarie a regolamentare nell’interesse della collettività i servizi di mobilità condivisa a flusso libero prevedendo, tra l’altro, per quanto concerne il noleggio dei monopattini elettrici, in applicazione della legge n.160/2019, il numero delle licenze attivabili, il numero massimo dei dispositivi ammessi a circolare sul territorio comunale ed eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.