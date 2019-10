Condividi | Red 18:01 Un brutto incidente stradale si è registrato questa mattina, all´ingresso di Vallermosa,lungo la Strada statale 293. Per cause ancora non chiarite, una FiatSeicento è uscita di strada, finendo la sua corsa a ruote in su Incidente a Vallermosa: codice rosso per madre e figli



VALLERMOSA – Un brutto incidente stradale si è registrato questa mattina, all'ingresso di Vallermosa,lungo la Strada statale 293. Per cause ancora non chiarite, una FiatSeicento è uscita di strada, finendo la sua corsa a ruote in su.



Nell'utilitaria c'erano una donna ed i suoi due figli, rispettivamente di quattro e tre anni. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha provveduto alle prime cure, per poi trasportare i tre feriti in codice rosso.



La mamma è stata ricoverata al "Sirai" di Carbonia, mentre i due bambini sono stati trasportati al "Brotzu" di Cagliari. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, la Polizia locale di Vallermosa ed i Vigili del fuoco del Distaccamento di Iglesias.