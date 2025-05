S.A. 17:00 All´alba sbatte contro un palo in via Don Minzoni Per cause da accertare il conducente della vettura ha perso il controllo andando a sbattere su un palo dell’illuminazione pubblica, inclinandolo, per poi finire la corsa su un cancello



ALGHERO - Intorno alle 6 di questa mattina la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta per un incidente in Via Don Minzoni. Per cause da accertare il conducente della vettura ha perso il controllo andando a sbattere su un palo dell’illuminazione pubblica, inclinandolo, per poi finire la corsa su un cancello. La squadra ha messo in sicurezza la vettura e l’area interessata, sino all’arrivo dei tecnici per il ripristino del palo. Sul posto anche Carabinieri e 118.