Tir si ribalta sulla 131, muore l´autista

S.A. 14:08



SASSARI - Un tir si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 131, al bivio di Mulargia, all'altezza dello snodo di Campeda. Ha perso la vita in ospedale l'autista di 48 anni che lavorava per un'azienda di Latina. Il camion, per cause ancora da accertare, verso le 10 ha sbandato e invaso la corsia, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto sono intervenuti il 118, il personale dell'Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.