S.A. 8:18 Auto sbanda e si ribalta sull´Alghero Bosa Una vettura, all’altezza del bivio per Villanova Monteleone, ha sbandato e si è posizionata al suo fianco; fortunatamente all’interno vi erano due persone che sono riuscite a liberarsi da sol



ALGHERO - Incidente stradale, ieri notte intorno alle 23.50, sulla Sp 105 (Alghero-Bosa). Una vettura, all’altezza del bivio per Villanova Monteleone, ha sbandato e si è posizionata al suo fianco (nella foto); fortunatamente all’interno vi erano due persone che sono riuscite a liberarsi da sole. All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, ha messo in sicurezza il mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e il personale del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso per ulteriori controlli.