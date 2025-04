52enne cade sull´Alghero-Bosa. Le sue condizioni restano gravi

Cor 20:59 52enne cade sullŽAlghero-Bosa

Le sue condizioni restano gravi Rimangono particolarmente gravi le condizioni dellŽalgherese 52enne scivolato con la sua moto sulla litoranea tra Alghero e Bosa e trasportato dŽurgenza con lŽelisoccorso a Sassari



ALGHERO - Rimangono gravi le condizioni del motociclista algherese di 52 anni rimasto ferito nella tarda mattinata di ieri (sabato) in seguito alla paurosa caduta avvenuta sulla strada litoranea tra la città di Alghero e Bosa. L’uomo aveva perso il controllo del mezzo rovinando pesantemente sull’asfalto e riportando pesantissime contusioni su tutto il corpo. Resta ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari in prognosi riservata, dopo il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso in servizio da Alghero.



Foto d'archivio