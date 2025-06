S.A. 8:14 Scontro a tre sulla Due Mari: cinque feriti Il sinistro è avvenuto al 12 Km in direzione Alghero, intorno alle 20. Ancora ignote le cause che hanno coinvolto tre vetture, di cui una ribaltata. Sono cinque i feriti, di cui un minore, tutti trasportati al pronto soccorso dal personale del 118



ALGHERO - Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 20.40, nella SS291 VAR (Sassari-Alghero). Il sinistro è avvenuto al 12 Km in direzione Alghero. Ancora ignote le cause che hanno coinvolto tre vetture, di cui una ribaltata (nella foto). Sono cinque i feriti, di cui un minore, tutti trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, dopo essersi assicurata delle condizioni dei feriti, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e i sanitari del 118.