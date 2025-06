Cor 10:47 Brutta caduta a Teatro, pericolo scampato: interrogazione Interrogazione urgente. L´incidente - fortunatamente apparentemente senza gravi conseguenze - riporta d´attualità la tragedia avvenuta ad Alghero nel 2017. Christian Mulas chiede maggiore attenzione e più sicurezza



ALGHERO - Brutta caduta venerdì sera all'interno del teatro civico di Alghero, fortunatamente senza gravi conseguenze nonostante l'apprensione iniziale a causa del malore registrato dallo sfortunato. «Questo grave incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della struttura. Non possiamo dimenticare quanto accaduto nel 2017, quando una donna di 45 anni perse la vita proprio a causa di una caduta simile nello stesso teatro. Due episodi a distanza di pochi anni che non possono essere considerati semplici coincidenze» ricorda Christian Mulas.



«Come Presidente della Commissione Consiliare Sanità, ho presentato in queste ore un’interrogazione formale per comprendere se il Teatro di Alghero risponda effettivamente agli standard minimi di sicurezza e accessibilità previsti dalla normativa vigente. È nostro dovere garantire che ogni cittadino possa partecipare ad eventi culturali senza mettere a rischio la propria incolumità. Il Teatro di Alghero è un luogo simbolico per la nostra città, ma la sua funzione culturale non può prescindere dalla sicurezza. È tempo di affrontare con serietà una riqualificazione dell’edificio, a partire da un intervento urgente sulle scale, già protagoniste di troppe tragedie. Ci auguriamo che chi di competenza agisca con prontezza e responsabilità» chiude Mulas.