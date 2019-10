Condividi | Red 22:50 E´ in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna Arena il match tutto rossoblu tra isolani e felsinei, valido per la decima giornata del campionato di serie A CalcioLive: Cagliari-Bologna 3-2 al 94'



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna Arena il match tutto rossoblu tra isolani e felsinei, valido per la decima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata.



PRIMO TEMPO. Pronti-via e Naingollan innesca Simeone in area, ma Senswil devia in corner la conclusione dell'argentino. All'8', cross di Nandez, incornata di Joao Pedro, ma palla lontana dai pali.

Al 18', ammonito Cigarini. Due minuti dopo, Orsolini chiama Olsen alla respinta. Nella prosecuzione dell'azione, Joao Pedro sgambetta Soriano: calcio di rigore per il Bologna alla prima vera azione ospite. Va sul dischetto Santander, che spiazza Olsen: 0-1. Al 24', Orsolini finisce a terra in area cagliaritana: ammonito per simulazione. Al 26', cross dalla sinistra, colpo di testa di Simeone e palla a lato. Tre minuti dopo, Orsolini tenta il colpo a giro sul palo più lontano, ma la palla finisce larga. Al 33', Joao Pedro ha una buona palla dal limite, ma il suo sinistro finisce di poco sul fondo. Due minuti dopo, bagarre in area ospite, Skorupski esce male, l'azione prosegue e Faragò calcia sul fondo a porta sguarnita. Al 43', cross dalla destra, Klavan è il più pronto ad intervenire, ma il suo colpo di testa finisce a lato. L'arbitro concede un minuto di recupero. Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-1.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue calciatori che hanno disputato la prima frazione di gioco. Il pareggio del Cagliari arriva al 48' con Joao Pedro: la sua girata è deviata da Bani, che spiazza Skorupski, per l'1-1. Al 57', il Bologna parte in contropiede ed il rasoterra di Santander esce di pochissimo alla destra di Olsen. Due minuti dopo, primo cambio del match, con Palacio che subentra a Santander. Al 60', Olsen esce male su uno spiovente. L'azione prosegue e Krejci trova la deviazione di un difensore avversario, poi Palacio sfiora di petto in tuffo e la palla finisce in rete. Rete annullata per la posizione irregolare dell'argentino. Quattro minuti dopo, Castro subentra a Nandez. Al 66', Naingollan apre sulla sinistra per Rog, che mette un bel pallone rasoterra in area, ma il portiere è pronto e blocca a terra. Quattro minuti dopo, Orsolini cede il posto a Skov Olsen e, subito dopo, Oliva subentra all'acciaccato Cigarini. Al 71', Naingollan innesca in verticale il contropiede di Simeone, che si invola verso l'area e batte con un pallonetto morbido il portiere in uscita. Al 78', sventola di Naingollan su punizione e Skorupski risponde con i pugni. Tre minuti dopo, Svanberg prende il posto di Soriano. Maran risponde con Ionita per Naingollan. Riparte il gioco ed il Cagliari cala il tris: Ionita scende sulla sinistra, cross in mezzo, risposta corta di Bani, irrompe Joao Pedro e trova il 3-1. Ad un minuto dalla fine, ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà la prossima partita. L'arbitro concede 5' di recupero. Skov Olsen stuzzica su punizione Olsen, che si salva in corner. Sul successivo corner, flipper in area cagliaritana ed autorete di Faragò.



CAGLIARI-BOLOGNA 3-2:

CAGLIARI: Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez (19'st Castro), Cigarini (25'st Oliva), Rog, Nainggolan (36'st Ionita), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

BOLOGNA: Skorupski, Mbaye, Bani, Denswil, Krejci, Schouten, Dzemaili, Orsolini (25'st Skov Olsen), Soriano (36'st Svanberg), Sansone, Santander (14'st Palacio). Allenatore Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata.

RETI: 22' Santander (rig.), 3'st Joao Pedro, 26'st Simeone, 37'st Joao Pedro, 46'st aut. Faragò.



Nella foto: mister Rolando Maran Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna Arena il match tutto rossoblu tra isolani e felsinei, valido per la decima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata.Pronti-via e Naingollan innesca Simeone in area, ma Senswil devia in corner la conclusione dell'argentino. All'8', cross di Nandez, incornata di Joao Pedro, ma palla lontana dai pali.Al 18', ammonito Cigarini. Due minuti dopo, Orsolini chiama Olsen alla respinta. Nella prosecuzione dell'azione, Joao Pedro sgambetta Soriano: calcio di rigore per il Bologna alla prima vera azione ospite. Va sul dischetto Santander, che spiazza Olsen: 0-1. Al 24', Orsolini finisce a terra in area cagliaritana: ammonito per simulazione. Al 26', cross dalla sinistra, colpo di testa di Simeone e palla a lato. Tre minuti dopo, Orsolini tenta il colpo a giro sul palo più lontano, ma la palla finisce larga. Al 33', Joao Pedro ha una buona palla dal limite, ma il suo sinistro finisce di poco sul fondo. Due minuti dopo, bagarre in area ospite, Skorupski esce male, l'azione prosegue e Faragò calcia sul fondo a porta sguarnita. Al 43', cross dalla destra, Klavan è il più pronto ad intervenire, ma il suo colpo di testa finisce a lato. L'arbitro concede un minuto di recupero. Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-1.Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue calciatori che hanno disputato la prima frazione di gioco. Il pareggio del Cagliari arriva al 48' con Joao Pedro: la sua girata è deviata da Bani, che spiazza Skorupski, per l'1-1. Al 57', il Bologna parte in contropiede ed il rasoterra di Santander esce di pochissimo alla destra di Olsen. Due minuti dopo, primo cambio del match, con Palacio che subentra a Santander. Al 60', Olsen esce male su uno spiovente. L'azione prosegue e Krejci trova la deviazione di un difensore avversario, poi Palacio sfiora di petto in tuffo e la palla finisce in rete. Rete annullata per la posizione irregolare dell'argentino. Quattro minuti dopo, Castro subentra a Nandez. Al 66', Naingollan apre sulla sinistra per Rog, che mette un bel pallone rasoterra in area, ma il portiere è pronto e blocca a terra. Quattro minuti dopo, Orsolini cede il posto a Skov Olsen e, subito dopo, Oliva subentra all'acciaccato Cigarini. Al 71', Naingollan innesca in verticale il contropiede di Simeone, che si invola verso l'area e batte con un pallonetto morbido il portiere in uscita. Al 78', sventola di Naingollan su punizione e Skorupski risponde con i pugni. Tre minuti dopo, Svanberg prende il posto di Soriano. Maran risponde con Ionita per Naingollan. Riparte il gioco ed il Cagliari cala il tris: Ionita scende sulla sinistra, cross in mezzo, risposta corta di Bani, irrompe Joao Pedro e trova il 3-1. Ad un minuto dalla fine, ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà la prossima partita. L'arbitro concede 5' di recupero. Skov Olsen stuzzica su punizione Olsen, che si salva in corner. Sul successivo corner, flipper in area cagliaritana ed autorete di Faragò.CAGLIARI: Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez (19'st Castro), Cigarini (25'st Oliva), Rog, Nainggolan (36'st Ionita), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.BOLOGNA: Skorupski, Mbaye, Bani, Denswil, Krejci, Schouten, Dzemaili, Orsolini (25'st Skov Olsen), Soriano (36'st Svanberg), Sansone, Santander (14'st Palacio). Allenatore Sinisa Mihajlovic.ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata.RETI: 22' Santander (rig.), 3'st Joao Pedro, 26'st Simeone, 37'st Joao Pedro, 46'st aut. Faragò.Nella foto: mister Rolando Maran