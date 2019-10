Condividi | Red 10:00 Il vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino ha provveduto ad alcune nomine, che interessano da vicino le parrocchie delle borgate algheresi dove, negli ultimi tempi, non era mancata qualche polemica Diocesi Alghero-Bosa: nomine anche in borgata



ALGHERO – Il vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, ha provveduto nei giorni scorsi ad alcune nomine, che interessano da vicino le parrocchie delle borgate algheresi dove, negli ultimi tempi, non era mancata qualche polemica. Padre Sebastiano Martinez è stato nominato amministratore parrocchiale della Beata Vergine Stella Maris, a Maristella, e di Nostra Signora della Guardia, a Guardia Grande.Don Filippo Dore diventa amministratore parrocchiale di Nostra Signora di Loreto, a Sa Segada, mantenendo comunque l'incarico di parroco di Sacro Cuore e San Marco a Fertilia. Con lui, ci sarà il diacono Vittorio Piras, collaboratore parrocchiale di Sacro Cuore e San Marco, a Fertilia, e di Nostra Signora di Loreto, a Sa Segada.Infine, Don Antonio Tedeschi è il nuovo amministratore parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, a Romana, e di Santo Stefano protomartire, a Monteleone Roccadoria. I nominati sono attesi con ansia dai fedeli.