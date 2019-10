Condividi | Cor 10:17 Il Gup del Tribinale di Sassari deciderà il prossimo 6 novembre se rinviare a giudizio i cinque indagati per i presunti abusi nell´acquisto tra il 2015 e 2016 di alcuni macchinari radiogeni utilizzati nell´aeroporto di Alghero Abusi in Sogeaal: slitta la decisione del Gup



ALGHERO - Decisione rinviata al 6 novembre. Questa la "sentenza" del Gup del Tribunale di Sassari, Carmela Serra. Si saprà soltanto tra qualche giorno se ci sarà o meno il processo per i presunti abusi realizzati in Sogeaal tra il 2015 e 2016, in riferimento all'acquisto di alcuni macchinari radiogeni da utilizzare in aeroporto [ Commenti ALGHERO - Decisione rinviata al 6 novembre. Questa la "sentenza" del Gup del Tribunale di Sassari, Carmela Serra. Si saprà soltanto tra qualche giorno se ci sarà o meno il processo per i presunti abusi realizzati in Sogeaal tra il 2015 e 2016, in riferimento all'acquisto di alcuni macchinari radiogeni da utilizzare in aeroporto [ LEGGI ]. La richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero è riferita ai manager che guidavano la società in quegli anni, all'allora direttore centrale della Regolazione aerea Enac, il responsabile vendite della Smith Detection Italia srl e il direttore vendite della stessa società. Tutti gli avvocati della difesa hanno chiesto in occasione dell'udienza preliminare di mercoledì il non luogo a procedere.