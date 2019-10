Condividi | Cor 15:49 Perfino i lavori per i nuovi asfalti avviati ad Alghero altro non sarebbero che il frutto della vecchia amministrazione. Così il consigliere Pietro Sartore prova a dare una sveglia: si esca dal triste immobilismo «Amministrazione triste, pensino alle promesse»



ALGHERO - «Grazie al bilancio di previsione 2019, approvato nella scorsa consiliatura, con il quale sono state stanziate le risorse necessarie, e al cronoprogramma già avviato dalla precedente amministrazione si stanno asfaltando le strade in città. Tutto molto normale e nella giusta logica della continuità amministrativa, se non fosse che qualcuno, per nascondere il proprio immobilismo, prova in maniera maldestra e piuttosto triste ad attribuirsi meriti non propri».



E' il consigliere Pietro Sartore a sottolineare l'ennesimo scivolone a cui è andata incontro l'Amministrazione comunale algherese guidata dal sindaco Conoci [



Sartore tocca note molto dolenti. «Se può essere utile come promemoria per gli amministratori, mi permetto di ricordare ad esempio che gli anziani sono ancora all’ostello e che il nuovo Centro Anziani è ancora previsto a Fertilia, oppure che la riscossione dei tributi è ancora affidata a una società esterna. Pertanto - conclude - invece di impiegare tempo a costruire comunicati fuorvianti, nel tentativo di provare a prendersi meriti di altri, sarebbe meglio spendere tutte le energie per iniziare a dare gambe a quanto promesso. I mesi passano». Commenti ALGHERO - «Grazie al bilancio di previsione 2019, approvato nella scorsa consiliatura, con il quale sono state stanziate le risorse necessarie, e al cronoprogramma già avviato dalla precedente amministrazione si stanno asfaltando le strade in città. Tutto molto normale e nella giusta logica della continuità amministrativa, se non fosse che qualcuno, per nascondere il proprio immobilismo, prova in maniera maldestra e piuttosto triste ad attribuirsi meriti non propri».E' il consigliere Pietro Sartore a sottolineare l'ennesimo scivolone a cui è andata incontro l'Amministrazione comunale algherese guidata dal sindaco Conoci [ LEGGI ]. «L’auspicio per il futuro è che l’amministrazione, invece di cercare di attribuirsi i meriti di chi l’ha preceduta (come aveva già provato a fare sul tema raccolta differenziata) dia, finalmente, seguito alle proprie numerose promesse elettorali».Sartore tocca note molto dolenti. «Se può essere utile come promemoria per gli amministratori, mi permetto di ricordare ad esempio che gli anziani sono ancora all’ostello e che il nuovo Centro Anziani è ancora previsto a Fertilia, oppure che la riscossione dei tributi è ancora affidata a una società esterna. Pertanto - conclude - invece di impiegare tempo a costruire comunicati fuorvianti, nel tentativo di provare a prendersi meriti di altri, sarebbe meglio spendere tutte le energie per iniziare a dare gambe a quanto promesso. I mesi passano».