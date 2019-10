Condividi | Cor 18:11 Scongiurata la chiusura prevista ad Alghero a partire dal primo novembre. La decisione del Direttore Generale Carmelo Rau è stata comunicata oggi a Porta Terra. Possibilità di uno sportello decentrato in materia catastale presso il Comune Agenzia Entrate: chiusura scongiurata ad Alghero



ALGHERO - Lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Alghero resterà aperto ancora. È l’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Porta Terra tra il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle Finanze Giovanna Caria e il Direttore Generale Carmelo Rau, con i funzionari regionali dell’Agenzia. Un risultato importante che scongiura la decisione di chiudere l’ufficio decentrato di via Don Minzoni a partire da domani, 1 novembre.



«In seguito ai nostri incontri del 7 e del 28 ottobre – scrive oggi il Direttore Generale Carmelo Rau al Sindaco - ho valutato quanto da Lei rappresentato in ordine alle criticità e ai disagi che potrebbero derivare ai cittadini algheresi dalla chiusura dello Sportello decentrato. Nell’ottica di una fattiva e proficua collaborazione, ho disposto il mantenimento dello Sportello».



“«Si tratta di un primo e importante risultato – commenta il Sindaco Mario Conoci – pur in presenza di una prospettiva in cui ci si dovrà impegnare per compiere altri passi avanti per mantenere e migliorare il servizio ai cittadini». L’agenzia valuterà la situazione in attesa di soluzioni logistiche e organizzative concordate per ottimizzare il servizio, compresa l’eventuale messa a disposizione, in mobilità intercompartimentale, di uno o due funzionari che consentano l’ampliamento del servizio di assistenza fiscale. Tra gli accordi di collaborazione sostenuti dal Sindaco, nell’ottica di una più ampia intesa e collaborazione, è in via di valutazione la possibilità di aprire uno sportello decentrato in materia catastale presso il Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Alghero resterà aperto ancora. È l’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Porta Terra tra il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle Finanze Giovanna Caria e il Direttore Generale Carmelo Rau, con i funzionari regionali dell’Agenzia. Un risultato importante che scongiura la decisione di chiudere l’ufficio decentrato di via Don Minzoni a partire da domani, 1 novembre.«In seguito ai nostri incontri del 7 e del 28 ottobre – scrive oggi il Direttore Generale Carmelo Rau al Sindaco - ho valutato quanto da Lei rappresentato in ordine alle criticità e ai disagi che potrebbero derivare ai cittadini algheresi dalla chiusura dello Sportello decentrato. Nell’ottica di una fattiva e proficua collaborazione, ho disposto il mantenimento dello Sportello».“«Si tratta di un primo e importante risultato – commenta il Sindaco Mario Conoci – pur in presenza di una prospettiva in cui ci si dovrà impegnare per compiere altri passi avanti per mantenere e migliorare il servizio ai cittadini». L’agenzia valuterà la situazione in attesa di soluzioni logistiche e organizzative concordate per ottimizzare il servizio, compresa l’eventuale messa a disposizione, in mobilità intercompartimentale, di uno o due funzionari che consentano l’ampliamento del servizio di assistenza fiscale. Tra gli accordi di collaborazione sostenuti dal Sindaco, nell’ottica di una più ampia intesa e collaborazione, è in via di valutazione la possibilità di aprire uno sportello decentrato in materia catastale presso il Comune di Alghero.