L'interpretazione del "carme" di Foscolo e l'esecuzione della "suite" di Bach saranno curate, rispettivamente, da Pier Luigi Alvau e da Mauro Uselli. L'orario di svolgimento è previsto per le 14,30 Lettura "Dei Sepolcri" al camposanto di Alghero



ALGHERO - L’Associazione “Alguer Cultura” propone presso il cimitero comunale di Alghero per il giorno 2 novembre – giornata della commemorazione dei defunti – la lettura del carme didascalico “Dei Sepolcri” di Ugo Foscolo e l’esecuzione al flauto della suite n. 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach (tratta dalle 6 suites per violoncello).



L’interpretazione del “carme” di Foscolo e l’esecuzione della “suite” di Bach saranno curate, rispettivamente, da Pier Luigi Alvau e da Mauro Uselli ed avranno una durata complessiva (lettura più intervento musicale) non superiore ai trenta minuti. L’intervento di questo momento di riflessione artistica, in stretta sintonia col raccoglimento di coloro che in quella giornata si recano al cimitero, si terrà nello spazio antistante il centro del cimitero dove è posta la croce in pietra sulla terrazzetta a gradini.



L'orario di svolgimento è previsto per le 14,30 al fine di non intralciare la cerimonia religiosa che verrà celebrata immediatamente dopo. Le esecuzioni, di provata e conclamata professionalità degli interpreti, garantiscono la dovuta serietà ed il dovuto rispetto sia per il sito in cui si terrà l'esibizione sia per i visitatori del camposanto. L'associazione culturale ringrazia il Comune di Alghero che con proprio atto (delib. G.M. 326/2019) ha autorizzato l'intervento di Pier Luigi Alvau e Mauro Uselli, le cui prestazioni artistiche e professionali - vale rimarcarlo - vengono prestate in forma totalmente gratuita.