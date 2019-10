Condividi | Red 22:07 Giovedì 7 novembre, nella Sala conferenze de Lo Quarter, il professore algherese proporrà “Alghero. La storia e i protagonisti. La città, le famiglie, la vita quotidiana”, la sua opera composta da quattro libri per Carlo Delfino editore Libri: Luciano Deriu presenta la sua Alghero



ALGHERO - Giovedì 7 novembre, alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter, Luciano proporrà “Alghero. La storia e i protagonisti. La città, le famiglie, la vita quotidiana”. Si tratta di un'opera, composta da quattro libri, per Carlo Delfino editore.



La serata, che vede il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Fondazione Alghero, si aprirà proprio con i saluti istituzionali dell'Amministrazione. L'opera verrà presentata da Marco Milanese, direttore del Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università degli studi di Sassari.



L'incontro sarà coordinato dal giornalista Pasquale Porcu. Prevista la presente sia dell'autore, sia dell'editore.



Nella foto: Luciano Deriu Commenti ALGHERO - Giovedì 7 novembre, alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter, Luciano proporrà “Alghero. La storia e i protagonisti. La città, le famiglie, la vita quotidiana”. Si tratta di un'opera, composta da quattro libri, per Carlo Delfino editore.La serata, che vede il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Fondazione Alghero, si aprirà proprio con i saluti istituzionali dell'Amministrazione. L'opera verrà presentata da Marco Milanese, direttore del Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università degli studi di Sassari.L'incontro sarà coordinato dal giornalista Pasquale Porcu. Prevista la presente sia dell'autore, sia dell'editore.Nella foto: Luciano Deriu