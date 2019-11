Condividi | Red 9:09 Sabato, negli spazi della galleria Bonaire Contemporanea in Via Principe Umberto 39, verrà inaugurata la mostra che propone opere di Sabrina Melis, Gianni Nieddu e Marco Sironi Intervalli d'arte ad Alghero



ALGHERO - Sabato 9 novembre, alle 18, negli spazi della galleria Bonaire Contemporanea in Via Principe Umberto 39, ad Alghero, verrà inaugurata la mostra “Intervalli”, con opere di Sabrina Melis, Gianni Nieddu e Marco Sironi. Melis presenterà l’installazione multimediale “Pausa pranzo”, che unisce strategie e tecniche con cui diverse tipologie di lavoratori si appropriano delle postazioni di lavoro durante i momenti di pausa.



Nieddu esporrà una serie di disegni, “Le macchie dell’età”, riflessione ironico-malinconica sui mutamenti appena percettibili del proprio volto, sulle “trasformazioni silenziose” che lo segnano col passare del tempo. Sironi allineerà, come in una Via Crucis, la sequenza di dodici “Post-card” che, recto e verso, sfogliando immagini e scritture, interrogano la figura del “tra”, della soglia.



I testi critici della mostra sono di Manuela Gandini e Manlio Brusatin, mentre il catalogo è firmato da Roberta Sironi. La mostra sarà aperta fino a sabato 23 novembre, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 18 alle 20. Negli altri giorni, si può visitare la mostra su appuntamento, telefonando al numero 347/8953813 o inviando una e-mail all'indirizzo web bonaire39@gmail.com. Commenti ALGHERO - Sabato 9 novembre, alle 18, negli spazi della galleria Bonaire Contemporanea in Via Principe Umberto 39, ad Alghero, verrà inaugurata la mostra “Intervalli”, con opere di Sabrina Melis, Gianni Nieddu e Marco Sironi. Melis presenterà l’installazione multimediale “Pausa pranzo”, che unisce strategie e tecniche con cui diverse tipologie di lavoratori si appropriano delle postazioni di lavoro durante i momenti di pausa.Nieddu esporrà una serie di disegni, “Le macchie dell’età”, riflessione ironico-malinconica sui mutamenti appena percettibili del proprio volto, sulle “trasformazioni silenziose” che lo segnano col passare del tempo. Sironi allineerà, come in una Via Crucis, la sequenza di dodici “Post-card” che, recto e verso, sfogliando immagini e scritture, interrogano la figura del “tra”, della soglia.I testi critici della mostra sono di Manuela Gandini e Manlio Brusatin, mentre il catalogo è firmato da Roberta Sironi. La mostra sarà aperta fino a sabato 23 novembre, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 18 alle 20. Negli altri giorni, si può visitare la mostra su appuntamento, telefonando al numero 347/8953813 o inviando una e-mail all'indirizzo web bonaire39@gmail.com.