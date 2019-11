Condividi | A.B. 13:21 Nei match validi per la quinta giornata del girone G, la squadra algherese pareggia 2-2 in casa contro lo Sporting Cantera. Sospesa per maltempo, mentre era in vantaggio 0-1 in trasferta, la partita dei ragazzi di Villassunta, sul campo del Ploaghe Seconda categoria: Audax pareggia, Treselighes sospesa



ALGHERO - Audax pareggia, Treselighes sospesa. Nei match validi per la quinta giornata del girone G del campionato di Seconda categoria, la squadra algherese, sotto di due reti alla fine del primo tempo, pareggia 2-2 in casa contro lo Sporting Cantera. Sospesa per maltempo, mentre era in vantaggio 0-1 in trasferta, la partita dei ragazzi di Villassunta, sul campo del Ploaghe.



AUDAX ALGHERESE-SPORTING CANTERA 2-2:

AUDAX ALGHERESE: Seghene, Pisanu (34'st Spanu), Santoni, Piga, Pisu, Asara, Canu, Marreu (9' Lai), Sini (34'st Sanna), Bazzoni (16'st Schintu), Congiatu (16'st Mura).

SPORTING CANTERA: Sechi, Carboni, Ortu, Mureddu, Marras, Baldino, Martinez, Soggiu (24'st Oggiano), Silanos (31'st Delogu), Tedde (38'st Soddu), Cecconello.

ARBITRO: Marras di Sassari.

RETI: 29' Cecconello, 41' Martinez, 23'st Lai, 30'st Canu.



PLOAGHE-TRESELIGHES sosp.

PLOAGHE: Decortis, Erittu, V.Masala, Toschi Pilo, Pibiri, M.Masala, Pintus, Fiori, Borrotzu, Cedrello, Marongiu.

TRESELIGHES: Montella, Ballarini, Correddu, Libi, Salaris, Argiolas, Rizzu, Fall, Guerriero, Ascione, Perrone.

ARBITRO: Ruiu di Sassari.

RETE: 12' Ascione.



Risultati della quinta giornata:

Audax algherese-Sporting Cantera 2-2

Boyl Putifigari-Florinas 2-2

Calmedia-Padria 4-1

Duospedes-Ittiri sprint 1-2

Mara-Caniga 4-2

Ploaghe-Treselighes sosp.

Sennori-San Paolo apostolo 2-1



