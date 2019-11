video Condividi | Cor 11:50 Pauroso incendio nella notte nel quartiere della Taulera ad Alghero. Completamente distrutta una Fiat Idea, regolarmente parcheggiata in via Fleming. Sul posto il 115, accertamenti in corso Fiat carbonizzata alla Taulera



ALGHERO - Quel che resta della Fiat Idea, parcheggiata in via Fleming ad Alghero, è un ammasso di lamiere incenerite dalla furia delle fiamme. L'incendio è divampato in piena notte.



Sul posto, nel quartiere della Taulera, sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco allertati da alcuni residenti. Hanno domato il fuoco e messo in sicurezza la zona.



Sono in corso tutti gli accertamenti, ma è molto probabile che l'incendio abbia un'origine dolosa. L'utilitaria era di proprietà di un abitante del quartiere alle porte di Alghero.



