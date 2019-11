Condividi | Cor 12:02 Sul posto nella serata di martedì sono intervenuti i carabinieri di Montresta e di Bosa. Il grosso masso rotolato ai margini della carreggiata impone verifiche specifiche. Interruzione al chilometro 18 Frana l´Alghero-Bosa, panoramica chiusa



ALGHERO - Chiusa al traffico al chilometro 18 la Strada Provinciale 18 che collega le città di Alghero e Bosa. Il grosso masso rotolato ai margini della carreggiata impone verifiche specifiche, così i tecnici della Provincia di Oristano ne hanno disposto la temporanea chiusura.



All'origine di tutto, le incessanti piogge cadute negli ultimi giorni nella zona. Sul posto nella serata di martedì sono intervenuti i carabinieri di Montresta e di Bosa per regolare il traffico e consentire ai tecnici di chiudere l'arteria stradale.



La strada panoramica che dalla Riviera del Corallo conduce a Bosa non è nuova a simili situazioni. Periodicamente, infatti, frane o piccoli smottamenti generano situazioni di pericolo ed obbligano ad interventi specifici per garantire le condizioni di sicurezza necessarie alla viabilità automobilistica.