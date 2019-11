Condividi | Red 7:06 Con Francesco Muggianu ed il presidente Andrea Budroni, Luca Prota è il dirigente più longevo del nuovo corso della Torres femminile e ha accettato con grande entusiasmo il nuovo incarico Torres: Prota responsabile Academy



SASSARI – Quattro anni al servizio del sodalizio rossoblu, sarà ora il nuovo responsabile dello sviluppo Academy Sassari Torres femminile. Da ieri (mercoledì), Pier Vincenzo Mureddu, per motivi personali, non ricopre più il ruolo di responsabile dell’Academy. Il giovane collaboratore sassarese continuerà metterà a disposizione la propria disponibilità per un importante progetto che porterà la Prima squadra nelle scuole cittadine e dell’hinterland. Chi invece si occuperà di coordinare il settore giovanile sarà Luca Prota, da anni nello staff torresina, prima come addetto stampa, poi come responsabile comunicazione e marketing.



Con Francesco Muggianu ed il presidente Andrea Budroni, Prota è il dirigente più longevo del nuovo corso della Torres femminile e ha accettato con grande entusiasmo il nuovo incarico: «Ricordo con piacere quando, ormai quattro anni fa, sono stato contattato dal presidente Budroni per ricoprire il ruolo di addetto stampa. Ho capito di essere entrato a far parte di una famiglia, nella quale ognuno darebbe una mano all’altro senza problemi. Scherzosamente, il presidente mi chiese di fare l’arbitro durante una partita delle Esordienti, categoria in cui solitamente non è previsto un direttore di gara ufficiale, perché teneva particolarmente al fatto che l’asticella fosse posta più in alto rispetto al passato e anche alle più giovani fosse data la possibilità di vivere l’esperienza calcistica, come alle ragazze della Prima squadra. Per l’occasione, mi prestò la sua divisa da arbitro e quella fu una delle mie prime attività slegate da quelli che erano i miei compiti abituali. In quel momento, ho capito che per Andrea il Settore giovanile non era diverso dalla Prima squadra e quanto fosse importante il suo sviluppo. Gli obiettivi restano infatti quelli dichiarati fin dal principio del progetto “#contorresnelcuore”: l’Academy è uno dei pilastri fondamentali insieme alla Prima squadra e all’impegno nel sociale. Cercheremo di lavorare per una crescita già iniziata in queste ultime stagioni in termini numerici e di qualità. Una delle strategie che sicuramente adotteremo sarà quella di creare affiliazioni in Sardegna e nella Penisola, affinché le ragazze possano crescere all’interno delle loro società sportive, senza abbandonare il loro territorio fino alla chiamata per indossare la prestigiosa maglia rossoblu e diventare una campionessa del domani».



«Sono contento di aver trovato una soluzione interna. – dichiara il presidente Andrea Budroni –Luca è ormai uno storico dirigente della Torres femminile, ma è anche un amico: da oggi, va a ricoprire un ruolo molto importante nell’organigramma della società e va detto che in queste stagioni ha sempre dimostrato passione e dedizione, lavorando per il bene della Torres femminile. Sono molto contento che abbia accettato quest’incarico, che regalerà molte soddisfazioni a Luca e alla Torres femminile».



