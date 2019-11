Alghero vicina ai Vigili del Fuoco

14:57 Sogeaal: ex direttore a processo Rinvio a giudizio per l´ex direttore generale della società di gestione dell´aeroporto di Alghero Mario Peralda, per il manager della stessa azienda Giovanni Tolu, per l´ex direttore della centrale Regolamentazione Enac Alessandro Cardi, per l´amministratore delegato Smith detection Italia e per il direttore vendite Fabrizio Masciocchi e Gerolamo Salis