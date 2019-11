video Condividi | Cor 11:00 VdF, sirene al cielo per i colleghi di Alessandria



Vicinanza è stata manifestata questa mattina (mercoledì) in tutti i Comandi e nei Distaccamenti nazionali, Sardegna compresa, dei Vigili del Fuoco per la tragedia avvenuta in provincia di Alessandria. A Cagliari, Sassari, Olbia e nelle altre sedi distaccate dell´Isola, sirene al cielo dei mezzi del 115 con bandiera a mezz´asta, in commemorazione dei tre colleghi prematuramente scomparsi. Ecco le immagini del Distaccamento della città di Alghero