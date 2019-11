video Condividi | M.F. 11:05 «Il mare un bancomat per disperati»



«Si fa tanta demagogia e tanta speculazione. Non possono essere i pescatori autorizzati che in 35 giornate di lavoro creano questo danno ai ricci. Il problema è che il mare è diventato un bancomat per disperati. Si deve creare un movimento culturale per cui il riccio deve essere quello acquistato da chi pesca e lavora in modo etico, deontologico e legale». Non usa mezze misure Mauro Manca, responsabile Impresa Pesca Coldiretti al microfono del Quotidiano di Alghero, per spiegare il motivo per cui una delle risorse del mare, il bogamarì, oggi si ritrova in questa difficile situazione.