Ritorna il progetto di storytelling "Racconti erranti", con un nuovo viaggio itinerante nei ricordi del teatro sassarese, tra musica, danza, lirica, effetti scenici ed un misterioso ospite d´onore. Circa ottanta gli artisti coinvolti per raccontare 135 anni di storia del Verdi Invito a teatro: il Verdi racconta



SASSARI - Dopo il grande successo dello scorso anno, il progetto dell'associazione “Tusitala” torna in scena con nuovi contenuti e nuove performance. Ritorna lo spettacolo di storytelling teatrale “Invito a Teatro Il Verdi racconta”. Un viaggio nei ricordi del Teatro Verdi di Sassari, che condurrà gli spettatori a ritroso nel tempo in un'immersione totale nelle atmosfere teatrali. Scritto e diretto da Monica De Murtas, il progetto originale è realizzato dall'associazione Tusitala, con il sostegno di Teatro e/o musica, della Fondazione di Sardegna, il patrocinio del Comune di Sassari e la collaborazione del Conservatorio Canepa. Invito a teatro propone il forma della prima edizione, ma con nuovi personaggi, nuovi ricordi e nuove performance. Saranno quest'anno circa ottanta gli artisti coinvolti nella produzione, tra attori, danzatori, musicisti e coristi. In scena, il coro della Polifonica Santa Cecilia, diretto da Matteo Taras, e la corale Canepa, diretta da Luca Sirigu, con i solisti Chiara Cabras ed Antonello Soddu, ed il pianista Gianluca Paschino. Le coreografie sono curate da Il balletto del Mediterraneo, la consulenza musicale da Gabriele Verdinelli, la consulenza artistica ed il sound designer Matteo Gazzolo, i costumi sono di Fabio Loin ed il disegno luci di Tony Grandi.



Il Verdi, interpretato anche in questa edizione da Maurizio Giordo, inviterà i suoi ospiti a seguirlo nei meandri del back stage, nei percorsi solitamente chiusi al pubblico, nei camerini degli artisti, nel golfo mistico e nella sala concerti, per scoprire personaggi e vicende legate al suo passato ed alla storia della città di Sassari. A fare da guida al pubblico, sarà anche lo storico dell'arte Alessandro Ponzeletti, che ricorderà nuovi aneddoti legati al teatro che cavalcheranno 135 anni di storia. Gli artisti che si sono esibiti sul palco del Verdi si sveleranno durante il percorso come fantasmi del passato attraverso l'eco dei loro successi, in una carrellata di performance che spazieranno dal balletto classico alla danza, dal canto corale al teatro, dalla musica classica all'opera lirica, fino ad arrivare al cinema. I danzatori saranno Valentina, Solinas, Noemi Zucca e Giomaria Carboni. Sul palco, anche alcuni allievi del laboratorio teatrale “Racconti erranti factory”, Iole Scarduzio, Valentina Figoni e Laura Mulas.



Anche in questa edizione, non mancheranno le sorprese. Una misteriosa guest star, il cui nome non sarà svelato fino al momento dell'esibizione, farà il suo omaggio allo storico teatro cittadino. Ogni intervento artistico sarà allestito con scenografie, luci di scena ed effetti sonori in diversi spazi del teatro. Nel corso della serata, sarà offerto al pubblico il consueto aperitivo. Ogni giorno, il primo spettacolo sarà alle 18, il secondo alle 20.30. I posti sono limitati a cinquanta persone per recita ed è gradita la prenotazione fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, ci si può recare al Teatro Verdi, in Via Politeama, o telefonare ai numeri 079/239479, 079/236121 o 338/7763455.