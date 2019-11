Condividi | Red 9:23 Mercoledì 13 novembre, alle 18.30, in Via Porrino 40, ad Alghero, cominciano i corsi gratuiti d’algherese dell’Associació per a la salvaguarda del patrimoni historicocultural de l’Alguer. Saranno articolati in due livelli: base ed avanzato Corsi gratuiti d´algherese: si parte



ALGHERO - Mercoledì 13 novembre, alle 18.30, in Via Porrino 40, ad Alghero, cominciano i corsi gratuiti d’algherese dell’Associació per la salvaguarda del patrimoni historico cultural de l’Alguer. Saranno articolati in due livelli, che verranno stabiliti in base alle conoscenze degli allievi: livello di base e livello avanzato (che quest’anno verterà sulla letteratura popolare).



L’Associació per a la Salvaguarda organizza corsi dal 1990, con la finalità di fornire strumenti di conoscenza che possano contribuire ad una diversa percezione della lingua minoritaria, affinché quest’ultima sia considerata una ricchezza e non un linguaggio socialmente svalutato. Oggi più che mai, per impedire una futura definitiva morte dell’algherese, è importante divenire consapevoli del suo valore ed averne una migliore conoscenza.



Infatti, saperlo leggere e scrivere può spingere a farne un più ampio uso sociale. Per iscriversi, si può telefonare al numero 079/981320 o inviare una e-mail all'indirizzo web salvaguardalguer@gmail.com.