Cocaina in tasca, nuorese nei guai

NUORO - La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina un nuorese, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione antidroga “Proserpina” condotta dalla Squadra Mobile e recentemente conclusa.



L’arresto, operato da personale delle Volanti, trae origine da un approfondito controllo di polizia operato nella centralissima Piazza Crispi di Nuoro, dove l’uomo, alla vista degli agenti, si è reso autore di una manovra azzardata con la propria automobile, attirando così l’attenzione degli operatori. Sottoposto a perquisizione personale, il nuorese è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina accuratamente confezionate, pronte per essere spacciate e di 250 euro in contanti, ritenuti provento di precedenti cessioni.



