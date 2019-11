Condividi | Mariangela Pala 17:08 Syndial, la società di Eni incaricata per le bonifiche nel Sin di Porto Torres, cambia nome e traccia la strada verso le attività ecosostenibili. Eni Rewind è, infatti, la società ambientale di Eni, Bonifiche e ambiente: Syndial diventa Eni Rewind



PORTO TORRES - Syndial, la società di Eni incaricata per le bonifiche nel Sin di Porto Torres, cambia nome e traccia la strada verso le attività ecosostenibili. Eni Rewind è, infatti, la società ambientale di Eni, impegnata nelle attività di risanamento dei siti Eni operativi e dismessi attraverso progetti innovativi e integrati.



Tra le diverse attività la gestione e il trattamento dei rifiuti da bonifica o industriali e le acque con tecnologie innovative e sostenibili. Tra le priorità il recupero delle risorse suolo, acqua e rifiuti in linea con i principi dell'economia circolare.



Inoltre si punta allo sviluppo e alla realizzazione degli impianti che trasformano, grazie alla tecnologia proprietaria Waste to Fuel di Eni, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bio olio, recuperando l'acqua naturalmente contenuta nella raccolta umida. Eni Rewind è presente in più di 80 siti e opera in 200 cantieri, impiegando oltre 1000 persone.