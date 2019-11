video Condividi | Red 18:31 I Vigili del fuoco del Comando di Sassari sono intervenuti in Viale Trento a Sassari, per spegnere un incendio divampato in una pasticceria. Le fiamme nei locali interessati all´incendio, al piano terra, hanno reso necessario l´evacuazione precauzionale dell´intera palazzina Pasticceria in fiamme, case evacuate



SASSARI – I Vigili del fuoco del Comando di Sassari sono intervenuti in Viale Trento, per spegnere un incendio divampato in una pasticceria. Le fiamme nei locali interessati all'incendio, al piano terra, hanno reso necessario l'evacuazione precauzionale dell'intera palazzina.



Sul posto, due squadre dalla Centrale operativa del Comando, con il supporto di un'autobotte. Sul posto anche il personale medico del 118.



