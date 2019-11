Condividi | Red 11:31 I pass per chi, a vario titolo, transita nella Zona a traffico limitato, scadranno improrogabilmente martedì 31 dicembre. Le istanze di rinnovo o rilascio dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020 Ztl Alghero: proroga e rinnovi pass non residenti



ALGHERO – I pass per chi, a vario titolo, transita nella Zona a traffico limitato di Alghero, scadranno improrogabilmente martedì 31 dicembre. Questo non interessa ai residenti ed agli aventi diritto al solo transito che non hanno variazioni da segnalare e che siano già in possesso di autorizzazione rilasciata per il biennio 2019-2020.



Le istanze di rinnovo o rilascio dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2, o inviate a mezzo Pec all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. La modulistica può essere scaricata dal sito internet istituzionale del Comune, nella sezione modulistica, oppure può essere ritirata nel front office del Comando di Polizia locale, in Via Mazzini 184.



Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Ztl (Ufficio 6), a piano terra, in Via Mazzini 184 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ed il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30)- Si può anche telefonare ai numeri 079/9978116 e 079/9978131, o inviare una e-mail all'indirizzo web ztl@comune.alghero.ss.it. Commenti ALGHERO – I pass per chi, a vario titolo, transita nella Zona a traffico limitato di Alghero, scadranno improrogabilmente martedì 31 dicembre. Questo non interessa ai residenti ed agli aventi diritto al solo transito che non hanno variazioni da segnalare e che siano già in possesso di autorizzazione rilasciata per il biennio 2019-2020.Le istanze di rinnovo o rilascio dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2, o inviate a mezzo Pec all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. La modulistica può essere scaricata dal sito internet istituzionale del Comune, nella sezione modulistica, oppure può essere ritirata nel front office del Comando di Polizia locale, in Via Mazzini 184.Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Ztl (Ufficio 6), a piano terra, in Via Mazzini 184 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ed il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30)- Si può anche telefonare ai numeri 079/9978116 e 079/9978131, o inviare una e-mail all'indirizzo web ztl@comune.alghero.ss.it.