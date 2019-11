Condividi | Antonio Burruni 22:48 Dopo il successo a Bergamo di sette giorni fa, i rossoblu sono stati ancora programmati per la sfida della domenica alle 12.30. Domani, alla Sardegna Arena, arriva la Fiorentina. Tra i padroni di casa, assenti gli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti Serie A: ancora un lunch-match per il Cagliari



CAGLIARI – Secondo lunch-match consecutivo per il Cagliari. Dopo il successo a Bergamo di sette giorni fa, i rossoblu sono stati ancora programmati per la sfida della domenica alle 12.30. Domani, 10 novembre, per il match valido per la 12esima giornata del campionato di serie A, alla Sardegna Arena, arriva la Fiorentina. Dirigerà l'incontro il signor Federico La Penna, della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Francesco Fiore di Barletta. Il quarto uomo sarà Antonio Giua di Olbia, mentre gli addetti al Var saranno Daniele Doveri di Roma 1 ed Alessandro Giallatini di Roma 2.



Rolando Maran dovrà fare a meno degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti e dovrebbe affidarsi ad Olsen tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Cacciatore (preferito a Faragò) e Pellegrini esterni difensivi; centrocampo con Cigarini (favorito su Oliva) tra Nandez e Rog; Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. In panchina anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Lykogiannis, Mattiello, Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Castro, Deiola e Ionita; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.



Vincenzo Montella non avrà a disposizione lo squalificato Ribery e dovrebbe schierare Dragowski in porta; difesa a tre con Pezzella tra Milenkovic e Ranieri (favorito su Caceres); folto centrocampo con Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert; coppia d'attacco Vlahovic (preferito a Boateng) e Chiesa. In panchina Terracciano, Venuti, Ceccherini, Terzic, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Sottil, Ghezzal e Pedro.



Partite 12esima giornata:

Sassuolo-Bologna 3-1 (giocata venerdì)

Brescia-Torino 0-4 (giocata sabato)

Inter-Verona 2-1

Napoli-Genoa 0-0

Cagliari-Fiorentina (domenica, 12.30)

Lazio Lecce (15)

Sampdoria-Atalanta

Udinese-Spal

Parma-Roma (18)

Juventus-Milan (20.45)



Classifica: Inter* 31; Juventus 29; Roma 22; Atalanta, Cagliari e Lazio 21; Napoli* 19; Fiorentina 16; Verona* 15; Parma e Torino* 14; Milan, Sassuolo ed Udinese 13; Bologna* 12; Lecce 10; Genoa* 9; Sampdoria 8; Brescia e Spal 7. (* una partita in più).



Nella foto (Cagliari calcio): l'arbitro Federico La Penna Commenti CAGLIARI – Secondo lunch-match consecutivo per il Cagliari. Dopo il successo a Bergamo di sette giorni fa, i rossoblu sono stati ancora programmati per la sfida della domenica alle 12.30. Domani, 10 novembre, per il match valido per la 12esima giornata del campionato di serie A, alla Sardegna Arena, arriva la Fiorentina. Dirigerà l'incontro il signor Federico La Penna, della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Francesco Fiore di Barletta. Il quarto uomo sarà Antonio Giua di Olbia, mentre gli addetti al Var saranno Daniele Doveri di Roma 1 ed Alessandro Giallatini di Roma 2.Rolando Maran dovrà fare a meno degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti e dovrebbe affidarsi ad Olsen tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Cacciatore (preferito a Faragò) e Pellegrini esterni difensivi; centrocampo con Cigarini (favorito su Oliva) tra Nandez e Rog; Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. In panchina anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Lykogiannis, Mattiello, Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Castro, Deiola e Ionita; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.Vincenzo Montella non avrà a disposizione lo squalificato Ribery e dovrebbe schierare Dragowski in porta; difesa a tre con Pezzella tra Milenkovic e Ranieri (favorito su Caceres); folto centrocampo con Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert; coppia d'attacco Vlahovic (preferito a Boateng) e Chiesa. In panchina Terracciano, Venuti, Ceccherini, Terzic, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Sottil, Ghezzal e Pedro.Sassuolo-Bologna 3-1 (giocata venerdì)Brescia-Torino 0-4 (giocata sabato)Inter-Verona 2-1Napoli-Genoa 0-0Cagliari-Fiorentina (domenica, 12.30)Lazio Lecce (15)Sampdoria-AtalantaUdinese-SpalParma-Roma (18)Juventus-Milan (20.45)Inter* 31; Juventus 29; Roma 22; Atalanta, Cagliari e Lazio 21; Napoli* 19; Fiorentina 16; Verona* 15; Parma e Torino* 14; Milan, Sassuolo ed Udinese 13; Bologna* 12; Lecce 10; Genoa* 9; Sampdoria 8; Brescia e Spal 7. (* una partita in più).Nella foto (Cagliari calcio): l'arbitro Federico La Penna