Il Teatro a Casa Serena

SASSARI - Una commedia musicale per raccontare il vissuto delle persone anziane, tra risate, commozione e nuovi amori. “Figli di una canzone”, l'ultimo spettacolo scritto e diretto da Adele Loriga, ritorna sul palco di Casa Serena, a Sassari, mercoledì 13 novembre, alle 16.30.



L'opera, andata in scena a maggio anche al Teatro Civico, dove ha registrato il tutto esaurito, racconta di un gruppo di anziani che si incontra durante una festa di paese, nell'entroterra sardo. L'occasione per ricordare il passato e vivere nuove esperienze insieme. Protagonisti saranno gli ospiti della residenza, che ancora una volta si cimenteranno con il teatro e la musica. I testi recitati saranno intervallati da canzoni rigorosamente sarde. L'idea della scrittrice Loriga è quella di celebrare la cultura dell'Isola in ogni sua forma. Saranno interpretate canzoni di Enzo Mugoni, che sarà anche l'ospite d'eccezione della serata.



