Masterchef a Nuoro con Denise Delli

NUORO - Tutto pronto. Sabato 16 novembre l’ex concorrente di Masterchef Denise Delli porterà in uno show-cooking gratuito la ricetta di un “riso saltato” che racconta la storia della Sardegna. Per festeggiare l’inaugurazione del nuovo Scavolini Store Nuoro, gli ingredienti sono ispirati alla tradizione dell’isola: dal Casizzolu arrosto alla Bottarga di Cabras, sapori decisi e ben riconoscibili per rappresentare la Sardegna in un piatto.



Denise indosserà il grembiule a partire dalle 18 e il pubblico presente potrà aiutarla nella preparazione della ricetta e gustare il piatto nella fase di assaggio. Denise Delli ha 37 anni, è originaria Pisa ed è qui che vive tutt’ora. Ha partecipato alla settima edizione di Masterchef classificandosi 5a. Prima di partecipare al talent culinario era una Clinical risk manager, poi, appena concluso il percorso televisivo, ha cambiato lavoro e si è data alla ristorazione.



Il tema e la ricetta. Per questa speciale inaugurazione, l'ex concorrente di Masterchef Denise Delli proporrà una versione del riso saltato, rivisitato con ingredienti tipici sardi. Riso tostato e cotto in brodo classico e successivamente messo in freezer per renderlo compatto e solido e conferirgli la forma desiderata. A concludere la ricetta una decorazione di verdure sbiancate e microgreen unite ad una spolverata di bottarga di Cabras e cialde di caciocavallo sardo. Un vero omaggio alla bella isola e una delizia per il palato.