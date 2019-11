Condividi | Cor 17:30 Il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca bacchetta nuovamente l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde. Il mancato trasferimento dei voli in continuità da Olbia su Alghero preannuncia enormi disagi «Caos trasporti, Regione allo sbando»



OLBIA - «Sta iniziando il caos nei trasporti e la Regione non muove un dito». Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca bacchetta nuovamente l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.



Il recente



«Siamo allo sbando – afferma Zonca - riteniamo che l’assessore ai Trasporti si debba impegnare a trovare soluzioni e non stia chiuso dentro il Palazzo senza comunicare con nessuno. Questa situazione rischia di essere devastante per le ricadute sui lavoratori, vista la situazione di Air Italy, e sull’intera economia del territorio che chiede certezza sulla continuità territoriale. La Regione non può stare a guardare». Commenti OLBIA - «Sta iniziando il caos nei trasporti e la Regione non muove un dito». Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca bacchetta nuovamente l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.Il recente annuncio della chiusura dell’aeroporto di Olbia nel periodo febbraio-marzo avrà infatti pesanti ed enormi disagi per i passeggeri galluresi. Con la defezione di Airitaly per garantire i voli, saranno costretti a prendere l’auto e volare da Alghero con Alitalia (con l’incognita di trovare posto).«Siamo allo sbando – afferma Zonca - riteniamo che l’assessore ai Trasporti si debba impegnare a trovare soluzioni e non stia chiuso dentro il Palazzo senza comunicare con nessuno. Questa situazione rischia di essere devastante per le ricadute sui lavoratori, vista la situazione di Air Italy, e sull’intera economia del territorio che chiede certezza sulla continuità territoriale. La Regione non può stare a guardare».