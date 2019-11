Condividi | A.B. 20:27 Nel match valido per la quarta giornata del girone E, disputato sul sintetico dell´Agostino Cataldi di Santa Maria la Palma, i giallorossi hanno ceduto 1-2 contro la Santa Maria Regina Tottubella. Per i padroni di casa, rete di Salaris in chiusura di primo tempo Terza categoria: sconfitta interna per la 1945 Alghero



ALGHERO - Sconfitta interna per la 1945 Alghero. Nel match valido per la quarta giornata del girone E, disputato sul sintetico dell'Agostino Cataldi di Santa Maria la Palma, i giallorossi hanno ceduto 1-2 contro la Santa Maria Regina Tottubella.



Ospiti in vantaggio al 31', ma i padroni di casa pareggiano i conti allo scadere del primo tempo con Salaris. Nella ripresa, rete decisiva per il Tottubella a cinque minuti dalla fine. Con questo risultato, la 1945 Alghero scivola al quinto posto, con 6punti.



1945 ALGHERO: D.Acciaro, E.Marras (10'st Masala), Burruni, Tanca, Mingozzi (45'st Gueye), Keita, Salaris, Dau, Gobbato (30'st Depau), F.Marras, A.Deriu.



