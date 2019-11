Condividi | Red 23:23 Il 17 novembre, alle 19.30, il Comitato spontaneo “Via Machin per Rachele” organizza la prima edizione della PaellAlamo “special edition” per Rachele. E´ prevista una grande tavolata di solidarietà lungo tutta la via del Centro storico Domenica, Via Machin per Rachele



ALGHERO – Domenica 17 novembre, alle 19.30, il Comitato spontaneo “Via Machin per Rachele” organizza la prima edizione della PaellAlamo “special edition” per Rachele. E' prevista una grande tavolata di solidarietà lungo tutta la via del Centro storico.



Organizzato per tutti un menù che, al costo di 30euro, presenterà a tavola paella, crema catalana, acqua, vino ed amaro. E' fondamentale la prenotazione entro domani, martedì 12 novembre.



