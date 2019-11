Condividi | Red 14:46 I Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, ad Alghero, sono intervenuti con un´autopompa ed un pick-up per mettere in sicurezza un balconcino che dava sul cortile interno del palazzo Pioggia di calcinacci in Via Mazzini



ALGHERO – Secondo intervento nel giro di un mese



Lavoro che mette al riparo i cittadini da problematiche dovute a danni a cose o persone e che sottolineano una volta di più l'importanza del lavoro dei Vigili del fuoco. Non solo alle prese con grandi incendi, ma anche nei piccoli interventi nella vita quotidiana.



Prima di arrivare in Via Mazzini, infatti, gli stessi erano accorsi in Via degli Orti. A causa delle piogge di questi giorni, infatti, la sede stradale era allagata e si era registrato anche uno sversamento di liquami.



Nella foto: i vigili del fuoco in via Mazzini questa mattina ALGHERO – Secondo intervento nel giro di un mese [LEGGI] , in Via Mazzini, ad un incrocio di distanza, per caduta calcinacci. Questa mattina (martedì), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, ad Alghero, sono intervenuti con un'autopompa ed un pick up per mettere in sicurezza un balconcino che dava sul cortile interno del palazzo.Lavoro che mette al riparo i cittadini da problematiche dovute a danni a cose o persone e che sottolineano una volta di più l'importanza del lavoro dei Vigili del fuoco. Non solo alle prese con grandi incendi, ma anche nei piccoli interventi nella vita quotidiana.Prima di arrivare in Via Mazzini, infatti, gli stessi erano accorsi in Via degli Orti. A causa delle piogge di questi giorni, infatti, la sede stradale era allagata e si era registrato anche uno sversamento di liquami.Nella foto: i vigili del fuoco in via Mazzini questa mattina