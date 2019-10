video Condividi | Red 15:03 Nel primo pomeriggio, gli uomini del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti sul balcone al secondo piano di un palazzo per mettere in sicurezza il balcone sovrastante. I calcinacci sono caduti sul marciapiede all´angolo con Via IV novembre Calcinacci pericolosi: Vigili del fuoco in Via Mazzini



ALGHERO – Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Alghero. Bel primo pomeriggio di oggi (lunedì), gli uomini del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti sul balcone al secondo piano di un palazzo in Via Mazzini per mettere in sicurezza il balcone sovrastante.



Sul posto, due mezzi e quattro uomini, per sistemare le cose, evitando potenziali pericoli per i passanti. I calcinacci sono caduti sul marciapiede all'angolo con Via IV novembre.



Nella foto: un momento dell'intervento