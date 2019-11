Condividi | Red 20:08 Giovedì sera cominceranno le attività per l’anno scolastico 2019/2020 dell’Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, con la presentazione dei corsi e dei docenti, in un incontro pubblico in programma nella sala conferenze dell’ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero Via ai corsi dell´Escola Pasqual Scanu



ALGHERO - Giovedì 14 novembre cominceranno le attività per l’anno scolastico 2019/2020 dell’Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, con la presentazione dei corsi e dei docenti, in un incontro pubblico in programma alle 18.30, nella sala conferenze dell’ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero. Nell'occasione, è prevista la conferenza “La nostra llengua és un jardí”, a cura del direttore didattico dell’Escola Francesc Ballone.



L’attività didattica, che si avvarrà della collaborazione dei docenti Giuliana Portas, Maria Antonietta Salaris, Giusi Pascalis, Marco Caria e lo stesso Ballone, prevede tre corsi di ortografia, una classe di conversazione ed un ciclo di conferenze dove verranno approfonditi temi legati alla storia algherese, tradizioni popolari, toponomastica, cucina e musica tradizionale. I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti.



Le lezioni si svolgeranno nei nuovi locali del “Centre cultural Antoni Nughes”, in Via Sassari 125. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 348/5425474 (Giuliana Portas) o 347/0591378 (Maria Antonietta Salaris), oppure inviare una e-mail all'indirizzo web escola.algueres@tiscali.it.



