Lirica: doppio appuntamento a Sassari



SASSARI - Saranno messi in vendita da domani, mercoledì 13 novembre, i biglietti per l’ultima opera in cartellone per la “Stagione lirica 2019”, “Il trovatore" di Giuseppe Verdi, e del concerto lirico-sinfonico con il tenore Francesco Demuro. Il botteghino del Teatro Comunale sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.



Verranno messi in vendita i posti rimasti liberi per le due recite del Trovatore di venerdì 6 e domenica 8 dicembre. Inoltre, saranno disponibili i biglietti per i tre concerti di Demuro con l’Orchestra dell’Ente concerti De Carolis in calendario venerdì 13, sabato 14 (fuori abbonamento) ed il pomeridiano di domenica 15 dicembre.



La vendita dei posti di platea e galleria per il concerto fuori abbonamento di Francesco Demuro di sabato 14 dicembre sarà attiva da domani anche sul sito internet dell’Ente concerti. Sullo stesso sito, possono essere acquistati i biglietti di loggione per la prima del Trovatore.



