20:08 Via ai corsi dell´Escola Pasqual Scanu Giovedì sera cominceranno le attività per l’anno scolastico 2019/2020 dell’Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, con la presentazione dei corsi e dei docenti, in un incontro pubblico in programma nella sala conferenze dell’ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero