Condividi | Cor 16:04 Nuovo tassello messo a punto dalla Sogeaal per la summer 2020. S´intensificano i collegamenti e si diversificano rotte e vettori. Per l´aeroporto di Alghero l´arrivo della compagnia irlandese riveste carattere di novità assoluta Aer Lingus, volo Dublino-Alghero



ALGHERO - Colpo per la Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, sulla summer 2020. Aer Lingus per l’estate 2020 aprirà due nuove rotte da Dublino sull’Italia, e tra queste una sarà proprio Alghero (l'altra Brindisi). La Riviera del Corallo avrà così garantito il collegamento una volta effettuato (tutto l'anno) dalla Ryanair, seppur per il solo periodo estivo.



La tratta Alghero-Dublino sarà operativa due volte alla settimana dal 24 maggio, con un aeromobile A320 e tariffe a partire da 79,99 euro, tasse e spese incluse. Su Brindisi invece il collegamento sarà operativa due volte alla settimana dal 23 maggio, sempre con un A320.



Le altre novità della compagnia aerea irlandese di proprietà di International Airlines Group saranno il poteziamento delle tratte transatlantica. Prevista infatti un'importante espansione della programmazione per il Nord America con un’offerta di 1,9 milioni di posti sull’Atlantico. Commenti ALGHERO - Colpo per la Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, sulla summer 2020. Aer Lingus per l’estate 2020 aprirà due nuove rotte da Dublino sull’Italia, e tra queste una sarà proprio Alghero (l'altra Brindisi). La Riviera del Corallo avrà così garantito il collegamento una volta effettuato (tutto l'anno) dalla Ryanair, seppur per il solo periodo estivo.La tratta Alghero-Dublino sarà operativa due volte alla settimana dal 24 maggio, con un aeromobile A320 e tariffe a partire da 79,99 euro, tasse e spese incluse. Su Brindisi invece il collegamento sarà operativa due volte alla settimana dal 23 maggio, sempre con un A320.Le altre novità della compagnia aerea irlandese di proprietà di International Airlines Group saranno il poteziamento delle tratte transatlantica. Prevista infatti un'importante espansione della programmazione per il Nord America con un’offerta di 1,9 milioni di posti sull’Atlantico.