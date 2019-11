Condividi | Red 10:27 «Possiamo dire con certezza che Sa Manifattura rappresenta un esempio virtuoso, frutto della battaglia autonomistica portata avanti fin dal 2003 e proseguita sotto il segno della continuità amministrativa dalle diverse Giunte regionali», dichiara l´assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino Sa Manifattura è fabbrica della creatività



CAGLIARI - «Oggi possiamo dire con certezza che Sa Manifattura rappresenta un esempio virtuoso, frutto della battaglia autonomistica portata avanti fin dal 2003 e proseguita sotto il segno della continuità amministrativa dalle diverse Giunte regionali. Recuperato grazie ai fondi Europei, questo bene è stato restituito alla città di Cagliari e, più in generale, alla Sardegna perché possa essere proiettata su uno scenario internazionale sia attraverso la ricchezza delle tradizioni e sia attraverso l’innovazione che qui prende forma, con evidenti riflessi sull’occupazione e sulle nuove opportunità per le imprese».



Così l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino sul progetto “La fabbrica della creatività”, realizzato grazie all’alleanza tra Regione autonoma della Sardegna e l'Unione europea, con il Fondo europeo di sviluppo regionale. Il progetto, che testimonia appunto la riqualificazione e la restituzione del bene alla comunità, è stato esposto oggi (mercoledì), alla presenza, tra gli altri, del commissario di Sardegna ricerche Maria Assunta Serra, e di Alessandra Cardaci, della Direzione generale della Politica regionale e urbana (Dg Regio) della Commissione europea.



A novembre, la Sardegna è al centro de "L'Europa nella mia regione", campagna che vuole valorizzare progetti ed iniziative locali sostenute e sviluppate dai fondi europei. Sa Manifattura ospiterà un Innovation lab, in cui sperimentare nuove tecnologie con l'obiettivo di fornire strumenti ad utenti ed imprese. «Si tratta – ha proseguito l'esponente della Giunta Solinas – di un percorso che vogliamo condividere con i territori. Per questo, abbiamo coinvolto anche il Comune di Cagliari, che parteciperà alle scelte strategiche di questo bene attraverso la redazione di un master plan d'area condiviso. La riqualificazione di questo importantissimo bene dimostra che quando c'è la collaborazione tra l'Unione europea e i territori arrivano risultati concreti».